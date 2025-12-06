Перші 13 тисяч українців сьогодні отримають одноразову виплату 6 500 грн

Вже сьогодні, 6 грудня, 13 086 українців із найбільш незахищених категорій отримають виплату 6 500 грн у межах урядової програми «Зимова підтримка».
Як розповіли у Мінсоцполітики, перші транші на суму 85 млн грн уже надійшли на спеціальні рахунки.
Отримані кошти можна буде витратити протягом 6 місяців на одяг, взуття, ліки та вітаміни.
Загалом до Пенсійного фонду надійшло 323 тис. заяв, і понад 68% заявників уже отримали погодження. Усі, кому буде схвалено виплату, отримають кошти до 31 грудня 2025 року.
Прийом заявок триває до 17 грудня.
Подати заявку можуть:
- діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;
- діти з ВПО, які отримують допомогу на проживання;
- діти під опікою чи піклуванням;
- діти з інвалідністю у ДБСТ та прийомних сім’ях;
- особи з інвалідністю І групи (одержувачі допомоги ВПО);
- одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.
Як подати заявку:
- Через застосунок Дія:
- оновити застосунок;
- Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн;
- підтвердити наявність Дія.Картки (або відкрити її онлайн);
- надіслати заявку.
Якщо людина не користується Дією, то у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Там фахівці допоможуть оформити заявку та відкрити спеціальний рахунок.
Виплата надходитиме на Дія.Картку зі спеціальним режимом використання або іншу картку з таким режимом.
