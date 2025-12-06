Перші 13 тисяч українців сьогодні отримають одноразову виплату 6 500 грн

Перші транші на суму 85 млн грн уже надійшли на спеціальні рахунки.

Вже сьогодні, 6 грудня, 13 086 українців із найбільш незахищених категорій отримають виплату 6 500 грн у межах урядової програми «Зимова підтримка».

Як розповіли у Мінсоцполітики, перші транші на суму 85 млн грн уже надійшли на спеціальні рахунки.

Отримані кошти можна буде витратити протягом 6 місяців на одяг, взуття, ліки та вітаміни.

Загалом до Пенсійного фонду надійшло 323 тис. заяв, і понад 68% заявників уже отримали погодження. Усі, кому буде схвалено виплату, отримають кошти до 31 грудня 2025 року.

Прийом заявок триває до 17 грудня.

Подати заявку можуть:

діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;

діти з ВПО, які отримують допомогу на проживання;

діти під опікою чи піклуванням;

діти з інвалідністю у ДБСТ та прийомних сім’ях;

особи з інвалідністю І групи (одержувачі допомоги ВПО);

одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Як подати заявку:

Через застосунок Дія:

оновити застосунок;

Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн;

підтвердити наявність Дія.Картки (або відкрити її онлайн);

надіслати заявку.

Якщо людина не користується Дією, то у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Там фахівці допоможуть оформити заявку та відкрити спеціальний рахунок.

Виплата надходитиме на Дія.Картку зі спеціальним режимом використання або іншу картку з таким режимом.