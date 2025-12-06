Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаЕкономікаДержава

Перші 13 тисяч українців сьогодні отримають одноразову виплату 6 500 грн

Перші транші на суму 85 млн грн уже надійшли на спеціальні рахунки.

Перші 13 тисяч українців сьогодні отримають одноразову виплату 6 500 грн
Гроші, ілюстративне фото
Фото: Нацбанк

Вже сьогодні, 6 грудня, 13 086 українців із найбільш незахищених категорій отримають виплату 6 500 грн у межах урядової програми «Зимова підтримка». 

Як розповіли у Мінсоцполітики, перші транші на суму 85 млн грн уже надійшли на спеціальні рахунки.

Отримані кошти можна буде витратити протягом 6 місяців на одяг, взуття, ліки та вітаміни.

Загалом до Пенсійного фонду надійшло 323 тис. заяв, і понад 68% заявників уже отримали погодження. Усі, кому буде схвалено виплату, отримають кошти до 31 грудня 2025 року.

Прийом заявок триває до 17 грудня.

Подати заявку можуть:

  • діти до 18 років у малозабезпечених сім’ях;
  • діти з ВПО, які отримують допомогу на проживання;
  • діти під опікою чи піклуванням;
  • діти з інвалідністю у ДБСТ та прийомних сім’ях;
  • особи з інвалідністю І групи (одержувачі допомоги ВПО);
  • одинокі пенсіонери з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Як подати заявку:

  • Через застосунок Дія:
  • оновити застосунок;
  • Сервіси → Зимова підтримка → Зимові 6 500 грн;
  • підтвердити наявність Дія.Картки (або відкрити її онлайн);
  • надіслати заявку.

Якщо людина не користується Дією, то у сервісному центрі Пенсійного фонду України. Там фахівці допоможуть оформити заявку та відкрити спеціальний рахунок.

Виплата надходитиме на Дія.Картку зі спеціальним режимом використання або іншу картку з таким режимом.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies