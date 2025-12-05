Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
У суботу відключення світла може охопити до 2,5 черг споживачів одночасно

Обмежуватимуть потужність і промисловим споживачам.

відключення світла
Фото: pixabay

6 грудня в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання.

Про це повідомило Укренерго.

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих  ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, пояснили у компанії.

За інформацією енергетиків, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть упродовж доби обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
  • графіки обмеження потужності — для промислових споживачів.

Укренерго попередило, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінитись. 
