6 грудня в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження споживання.

Про це повідомило Укренерго.

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, пояснили у компанії.

За інформацією енергетиків, час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть упродовж доби обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

графіки обмеження потужності — для промислових споживачів.

Укренерго попередило, що час і обсяг застосування обмежень можуть змінитись.