Через атаку РФ на енергоінфраструктуру АЕС вимушено знизили потужність генерації

Внаслідок сьгоднішньої нічної масованої атаки РФ на енергетичну інфраструктуру атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації.

Як пише пресслужба Міненерго, про це в ефірі Національного марафону Єдині новини зазначив очільник Державної інспекції енергетичного нагляду України Анатолій Замулко.

За його словами, збільшення потужності атомних електростанцій до номінальних значень відбуватиметься поступово, як тільки енергетики відновлять пошкоджені ворожим обстрілом мережі.

Зазначається, що скрізь вже невідкладно почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх знеструмлених абонентів та повернути в роботу пошкоджене ворогом устаткування.

Унаслідок сьогоднішньої масованої атаки обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання вимушено збільшений. У кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Час застосування знеструмлень можна дізнатися на офіційних сторінках оператора системи розподілу (обленерго) у конкретному регіоні.

Унаслідок нічної атаки Запорізька АЕС тимчасово залишалася без зовнішнього електропостачання. Наразі лінія 330 кВ заживлена. Проте лінія 750 кВ все ще залишається відключеною.