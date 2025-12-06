Аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація.

Уночі 6 грудня росіяни завдали чергового масованого удару по енергетиці України у 8 областях. У шести областях виникли перебої зі світлом.

Про це повідомляє Міненергетики.

"У ніч з 5 на 6 грудня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у Київській, Чернігівській, Львівській, Одеській, Запорізькій, Дніпропетровській, Миколаївській та Харківській областях", – ідеться у повідомленні.

Внаслідок атаки РФ на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях.

У Міненерго наголошують, що аварійно-відновлювальні роботи вже здійснюються там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

В усіх регіонах України сьогодні застосовуються графіки погодинних відключень. Також у всіх регіонах України продовжують діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

В "Укренерго" додають, що внаслідок сьогоднішньої масованої атаки — обсяг попередньо прогнозованих заходів обмеження споживання сьогодні вимушено збільшений.

Наразі в усіх регіонах України діють погодинні відключення обсягом 2,5 — 3 черг одночасно.

Також в усіх областях протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

"Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону", – зазначають у Міністерстві.