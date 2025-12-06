У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни на Одещині атакували енергооб'єкт, є перебої зі світлом та телопостачанням

Ворог атакував область ударними безпілотниками.

Росіяни на Одещині атакували енергооб'єкт, є перебої зі світлом та телопостачанням
наслідки російських обстрілів
Фото: ДСНС України

Вночі 6 грудня російські окупанти знову вдарили по цивільній та критичній інфраструктурі Одещини безпілотниками. 

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкт енергетики, без подальшого загорання. Жертв і постраждалих, на щастя, немає", – ідеться у повідомленні. 

Зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків. Критична інфраструктура переведена на генератори. 

Розгорнуто 9 пунктів незламності для допомоги населенню.

  • Уночі росіяни завдали чергового масованого удару по Україні. Під атакою опинилися Луцьк, Львівщина, Чернігів та область, Київщина. Відомо, що ворог атакував енергоінфраструктуру України.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies