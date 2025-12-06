Вночі 6 грудня російські окупанти знову вдарили по цивільній та критичній інфраструктурі Одещини безпілотниками.

Про це інформує очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Попри активну роботу ППО, пошкоджено об’єкт енергетики, без подальшого загорання. Жертв і постраждалих, на щастя, немає", – ідеться у повідомленні.

Зафіксовано перебої в електро- та теплопостачанні. Фахівці вже працюють над усуненням наслідків. Критична інфраструктура переведена на генератори.

Розгорнуто 9 пунктів незламності для допомоги населенню.