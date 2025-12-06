Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
ФотоВперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
ГоловнаСуспільствоВійна

МАГАТЕ: через нічний обстріл РФ Запорізька АЕС знову знеструмлена

Станцію вдалося повторно під’єднати до лінії електропередачі потужністю 330 кВ, однак лінія 750 кВ залишається відключеною.

МАГАТЕ: через нічний обстріл РФ Запорізька АЕС знову знеструмлена
На території окупованої ЗАЕС
Фото: МВС

У ніч з 5 на 6 грудня Запорізька атомна електростанція вкотре тимчасово залишилася без зовнішнього електропостачання. Це вже одинадцятий випадок повної втрати енергоживлення станції від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у мережі "Х".

За його словами, після півгодинного відключення станцію вдалося повторно під’єднати до лінії електропередачі потужністю 330 кВ. Водночас лінія 750 кВ залишається відключеною.

У МАГАТЕ зазначили, що нічні бойові дії суттєво вплинули на роботу української енергомережі. Через це іншим АЕС України довелося знизити потужність для стабілізації системи.

Рафаель Гроссі вкотре закликав сторони конфлікту проявити військову стриманість і наголосив на необхідності уникнення будь-яких дій, що можуть призвести до ядерної аварії.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies