МАГАТЕ: через нічний обстріл РФ Запорізька АЕС знову знеструмлена

Станцію вдалося повторно під’єднати до лінії електропередачі потужністю 330 кВ, однак лінія 750 кВ залишається відключеною.

У ніч з 5 на 6 грудня Запорізька атомна електростанція вкотре тимчасово залишилася без зовнішнього електропостачання. Це вже одинадцятий випадок повної втрати енергоживлення станції від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у мережі "Х".

За його словами, після півгодинного відключення станцію вдалося повторно під’єднати до лінії електропередачі потужністю 330 кВ. Водночас лінія 750 кВ залишається відключеною.

У МАГАТЕ зазначили, що нічні бойові дії суттєво вплинули на роботу української енергомережі. Через це іншим АЕС України довелося знизити потужність для стабілізації системи.

Рафаель Гроссі вкотре закликав сторони конфлікту проявити військову стриманість і наголосив на необхідності уникнення будь-яких дій, що можуть призвести до ядерної аварії.