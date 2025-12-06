Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Зовнішня розвідка: на інвестфорумі у Москві Росія не підписала жодної угоди
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Анонсували створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони

Першим кроком цієї ініціативи є опитування від 3 АК для ветеранів і чинних військовослужбовців.

Анонсували створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони
Війна з Росією, ілюстративне фото
Фото: Генштаб

В Україні анонсували створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони.

Як зазначено у телеграм-каналі Третього армійського корпусу, про це розповів бригадний генерал, командир 3 АК Андрій Білецький.

"Ветеран не повинен опинитися на узбіччі. Його досвід, лідерство, рішучість мають стати частиною повоєнного життя. У бізнесі, науці, політиці або освіті. Саме для цього ми створюємо ветеранський корпус. Тут військові і ветерани об'єднуються, підтримують один одного, стають будівничими нової України”, – розповів він. 

Зазначається, що перший крок, аби ініціатива стала дієвою, є опитування від 3 АК для ветеранів і чинних військовослужбовців про те, що реально потрібно військовим для впевненого повернення у цивільне життя. Залишити відгук та пропозицію військові, ветерани та їхні родини можуть за посиланням.

“В Україні сотні тисяч людей пройшли нинішню війну. Ще сотні тисяч проходять її зараз. Вони заплатили кров'ю за власну державу. І тепер мають право та обов'язок будувати її далі”, – сказав Білецький.

Ветеранський корпус –  це спільнота, що об’єднає військових і ветеранів, незалежно від підрозділу для взаємопідтримки, адаптації та участі воїнів у майбутньому країни.
