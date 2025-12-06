Першим кроком цієї ініціативи є опитування від 3 АК для ветеранів і чинних військовослужбовців.

В Україні анонсували створення Ветеранського корпусу для всіх підрозділів Сил оборони.

Як зазначено у телеграм-каналі Третього армійського корпусу, про це розповів бригадний генерал, командир 3 АК Андрій Білецький.

"Ветеран не повинен опинитися на узбіччі. Його досвід, лідерство, рішучість мають стати частиною повоєнного життя. У бізнесі, науці, політиці або освіті. Саме для цього ми створюємо ветеранський корпус. Тут військові і ветерани об'єднуються, підтримують один одного, стають будівничими нової України”, – розповів він.

Зазначається, що перший крок, аби ініціатива стала дієвою, є опитування від 3 АК для ветеранів і чинних військовослужбовців про те, що реально потрібно військовим для впевненого повернення у цивільне життя. Залишити відгук та пропозицію військові, ветерани та їхні родини можуть за посиланням.

“В Україні сотні тисяч людей пройшли нинішню війну. Ще сотні тисяч проходять її зараз. Вони заплатили кров'ю за власну державу. І тепер мають право та обов'язок будувати її далі”, – сказав Білецький.

Ветеранський корпус – це спільнота, що об’єднає військових і ветеранів, незалежно від підрозділу для взаємопідтримки, адаптації та участі воїнів у майбутньому країни.