На Сумщині росіяни атакували 15 громад області, є пошкодження

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували Сумщину понад 80 разів, ворог атакував 15 громад області.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

"Протягом доби, з ранку 5 грудня до ранку 6 грудня 2025 року, російські війська здійснили понад 80 обстрілів по 29 населених пунктах у 15 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах", – ідеться у повідомленні.

Ворог атакував Сумщину БпЛА, РСЗВ та FPV-дронами. Унаслідок російської агресії пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури.

У Сумській громаді пошкоджено багатоквартирний будинок, нежитлові будівлі, приватні будинки і легкові автомобілі; у Ворожбянській і Великописарівській – об’єкти цивільної інфраструктури.

Приватні житлові будинки пошкоджені у Білопільській, Середино-Будській та Новослобідській громадах.

Постраждалих унаслідок російських обстрілів території області за добу серед мирних жителів немає.