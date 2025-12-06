Росіяни знову били по критичній та соціальній інфраструктурі.

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 28 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок терору РФ загинула людина, двоє поранених.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 28 населених пунктів Херсонщини.

Війська РФ били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 3 приватні будинки.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, фермерське господарство, поштове відділення, господарські споруди, тролейбуси та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 – дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад Херсонщини евакуювали 13 людей.