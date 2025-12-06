У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Вперше в Україні довічний вирок отримав росіянин, який розстріляв полоненого воїна ЗСУ (доповнено)
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
На Херсонщині через російські атаки загинула людина, ще 2 – поранені

Росіяни знову били по критичній та соціальній інфраструктурі.

Фото: t.me/olexandrprokudin

Упродовж минулої доби російські окупанти атакували 28 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок терору РФ загинула людина, двоє поранених.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 28 населених пунктів Херсонщини. 

Війська РФ били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 3 приватні будинки. 

Також окупанти понівечили стільникову вежу, фермерське господарство, поштове відділення, господарські споруди, тролейбуси та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 – дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад Херсонщини евакуювали 13 людей. 
