Сибіга: рішення про повне використання заморожених активів РФ є як ніколи нагальними.

Глава українського МЗС відреагував на чергову російську атаку РФ.

Сибіга: рішення про повне використання заморожених активів РФ є як ніколи нагальними.
Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив чергову нічну атаку Росії, основними цілями якої стали залізнична та енергетична інфраструктура України.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"За ніч сотні російських дронів і ракет завдали ще більших руйнувань і призвели до нових жертв по всій Україні. Росія продовжує ігнорувати будь-які мирні зусилля і натомість завдає ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі – зокрема нашій енергетичній системі та залізниці", – ідеться у повідомленні.

Сибіга наголошує, що дії РФ свідчать про те, що жодні рішення щодо зміцнення України та посилення тиску на Росію не можуть бути відкладені. Тим більше – під приводом мирного процесу.

"Навпаки, сміливі кроки, включно з рішенням про повне використання заморожених російських активів, є як ніколи нагальними.

Ми обговорили це та інші необхідні рішення цього тижня на міністерських зустрічах НАТО та ОБСЄ. Я закликаю партнерів без зволікань перейти до їхнього практичного втілення", – додає глава МЗС.
