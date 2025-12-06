Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Буданов: Україна має унікальний воєнний досвід і має стати невіддільною частиною нової системи світової безпеки

Досвід України стане фундаментом для колективного захисту від російських атак.

Буданов: Україна має унікальний воєнний досвід і має стати невіддільною частиною нової системи світової безпеки
Кирило Буданов
Фото: пресслужба ГУР МО

Начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов під час свого виступу на центральній дискусійній панелі XIV Форуму громадянського суспільства “(ви)СТОЇМО!” наголоств, що демократичний світ повинен вибудувати нову архітектуру обороноздатності за участі України. 

Про це пише пресслужба ГУР МОУ.

"Вже сьогодні рф втручається у виборчі системи, руйнує засади демократії, створює кіберзагрози — її ракети, безпілотники та кораблі безпардонно вдираються до суверенного простору європейських країн", – описав Кирило Буданов масштаб гібридних атак Москви на демократичний світ.

Кирило Буданов наголошує, що саме український досвід ведення сучасної війни – від застосування безпілотників до кібероборони – сьогодні вивчають військові теоретики, винахідники та інженери провідних країн світу. Саме український досвід стане фундаментом для колективного захисту.

"Головною опорою для оборони є громадянське суспільство – розвиваймо демократію, підтримуймо вітчизняного виробника, зміцнюймо українську армію", – додав Кирило Буданов.

Очільник ГУР підкреслив, що єдність фронту і тилу, суспільства і влади, України та наших партнерів  "робить нас непереможними".
