"Укренерго": у низці регіонів України запроваджені аварійні відключення

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на енергетичну інфраструктуру, у низці регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.
Про це інформує НЕК "Укренерго". "Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", – ідеться у повідомленні.
В "Укренерго" зазнача.ть, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – наголошують в енергокомпанії.
- Росіяни завдали чергового масованого удару по енергетиці України у 8 областях. У шести областях виникли перебої зі світлом.