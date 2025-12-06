ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
"Укренерго": у низці регіонів України запроваджені аварійні відключення

Графіки знеструмленні не діють.

"Укренерго": у низці регіонів України запроваджені аварійні відключення
Фото: /mykyivregion.com.ua

Внаслідок масованої ракетно-дронової атаки РФ на енергетичну інфраструктуру, у низці регіонів України запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Про це інформує НЕК "Укренерго". "Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання", – ідеться у повідомленні.

В "Укренерго" зазнача.ть, що аварійні відключення скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів системи розподілу (обленерго) вашого регіону Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка,  споживайте її ощадливо!" – наголошують в енергокомпанії.
