Росіяни атакували дроном авто на Сумщині і поранили двох людей

Автомобіль був цивільним. 

наслідки російського обстрілу, ілюстративне фото
Фото: Поліція Сумщини

Сьгодні, 6 грудня, російські війська атакували на Сумщині цивільне авто. Поранені двоє чоловіків. 

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура

"За даними слідства, 6 грудня 2025 року близько 12:20 год, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, на території Краснопільської громади Сумського району ворог атакував безпілотником цивільний транспортний засіб", – розповіли там. 

Поранено двох чоловіків, яким 53 та 65 років.

За процесуального керівництва Сумської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. 
