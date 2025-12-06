Росіяни атакували критичну інфраструктуру Чернігова

Російські окупанти масовано атакували Чернігів та область. Є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє ДСНС України.

У Чернігові та районі росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури. У Корюківському районі зафіксовані влучання у житловому секторі та по цивільному обʼєкту.

Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ударів. Інформації про постраждалих не надходило.