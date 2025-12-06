ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Росіяни атакували критичну інфраструктуру Чернігова

Під обстрілами ворога опинився житловий сектор Корюківського району.

Росіяни атакували критичну інфраструктуру Чернігова
наслідки обстрілів РФ по Чернігову
Фото: ДСНС України

Російські окупанти масовано атакували Чернігів та область. Є пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. 

Про це повідомляє ДСНС України.

У Чернігові та районі росіяни атакували об’єкти критичної інфраструктури. У Корюківському районі зафіксовані влучання у житловому секторі та по цивільному обʼєкту.

Підрозділи ДСНС оперативно ліквідували пожежі, що виникли внаслідок ударів. Інформації про постраждалих не надходило.
