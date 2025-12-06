РФ завдала майже 730 ударів по Запорізькій області, є постраждалі

Упродовж минулої доби російські окупанти здійснили 729 ударів по населених пунктах Запорізької області. Унаслідок атак є постраждалі та руйнування.

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"71-річна жінка та чоловіки 44, 47 та 50 років постраждали внаслідок ворожих атак на Запорізький район. Загалом упродовж доби окупанти завдали 729 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області", – повідомляє Федоров.

За інформацією очільника ОВА, ворог атакував 4 ракетами Значкове. Також війська рф здійснили 22 авіаційних обстріли по Магдалинівці, Косівцеву, Тернуватому, Гуляйполю, Залізничному, Прилуках та Лугівському.

435 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Малокатеринівку, Біленьке, Григорівку, Значкове, Мар'ївку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогірʼя, Варварівку, Привільне, Солодке та Різдвянку.

5 обстрілів із РСЗВ завдано по Приморському, Гуляйполю та Солодкому.

263 артилерійські удари нанесено по території Степногірська, Приморського, Степового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Новоандріївки, Малої Токмачки, Чарівного, Білогір'я, Варварівки, Привільного та Солодкого.

Надійшло 36 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.