Кабмін вирішив стримати зростання тарифу на передачу електроенергії

Змінили механізм, за яким Укренерго може купувати електроенергію для покриття технологічних втрат.

Уряд ухвалив рішення стримувати зростання тарифу на передачу електроенергії.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, цей тариф – суттєва складова вартості електроенергії для всіх споживачів

«Ми змінили механізм, за яким «Укренерго» може купувати електроенергію для покриття технологічних втрат. Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах — за більш прогнозованими й часто нижчими цінами», - пояснила Свириденко.

Для споживачів, зокрема і промислових, це означатиме повільніше зростання тарифу на передачу електроенергії, більш прогнозовані витрати для підприємств, додала глава уряду.