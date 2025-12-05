ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Кабмін вирішив стримати зростання тарифу на передачу електроенергії

Змінили механізм, за яким Укренерго може купувати  електроенергію для покриття технологічних втрат.

Кабмін вирішив стримати зростання тарифу на передачу електроенергії
засідання уряду
Фото: Telegram/Юлія Свириденко

Уряд ухвалив рішення стримувати зростання тарифу на передачу електроенергії.

Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, цей тариф – суттєва складова вартості електроенергії для всіх споживачів  

«Ми змінили механізм, за яким «Укренерго» може купувати  електроенергію для покриття технологічних втрат. Тепер оператор зможе купувати її не лише там, де ціни швидко і суттєво змінюються, а й на спеціальних торгах — за більш прогнозованими й часто нижчими цінами», - пояснила Свириденко.

Для споживачів, зокрема і промислових, це означатиме повільніше зростання тарифу на передачу електроенергії, більш прогнозовані витрати для підприємств, додала глава уряду.
