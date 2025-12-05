В уряді прокоментували, чи буде підвищення грошового забезпечення військовим

У бюджеті наступного року на сектор безпеки і оборони передбачили 2,8 трлн, з яких 1,4 – це грошове забезпечення, повідомила під час години запитань до уряду прем'єрка Юлія Свириденко. На запитання про те, чи планують збільшення розміру грошового забезпечення для захисників, вона не відповіла.

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що збільшення виплат військовим наступного року не передбачається. Але хочуть створити нові контракти з покращеними умовами, підписати які зможуть чинні військовослужбовці, стало відомо з трансляції засідання на каналі Рада.

"Станом на зараз грошове забезпечення виплачується в повному об'ємі. Плюс всі додаткові виплати, які положені. Окремо є частина військовослужбовців, які служать за контрактною формою. Сьогодні уряд розгляне і, сподіваюсь, підтримає законопроєкт міністерства оборони стосовно запровадження змін в контрактну форму служби. Тобто річний контракт, і далі ми після цього законопроєкту в парламенті можемо стартонути з контрактною формою, яка буде передбачати інші умови для військовослужбовців. Ми працюємо над тим, щоб вони були краще, ніж існуючі", – сказав він.

Для покращення грошового забезпечення треба законодавчі інституційні зміни, додав міністр оборони. Це вже обговорили з профільним комітетом.

"Будемо шукати варіанти, але зараз спираємося на контрактну форму", – сказав він.