У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
У Північній Кореї показали копію німецької авіаційної ракети IRIS-T
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Прокурори повідомили про підозру киянину, який побудував кафе-бар без жодних документів
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ГоловнаЕкономікаДержава

В уряді прокоментували, чи буде підвищення грошового забезпечення військовим

Хочуть створити нові контракти з покращеним забезпеченням, але загалом збільшення не планують.

В уряді прокоментували, чи буде підвищення грошового забезпечення військовим
Нардепи запитали в уряду про підвищення зарплат військовим
Фото: скриншот

У бюджеті наступного року на сектор безпеки і оборони передбачили 2,8 трлн, з яких 1,4 – це грошове забезпечення, повідомила під час години запитань до уряду прем'єрка Юлія Свириденко. На запитання про те, чи планують збільшення розміру грошового забезпечення для захисників, вона не відповіла.

Міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що збільшення виплат військовим наступного року не передбачається. Але хочуть створити нові контракти з покращеними умовами, підписати які зможуть чинні військовослужбовці, стало відомо з трансляції засідання на каналі Рада.

"Станом на зараз грошове забезпечення виплачується в повному об'ємі. Плюс всі додаткові виплати, які положені. Окремо є частина військовослужбовців, які служать за контрактною формою. Сьогодні уряд розгляне і, сподіваюсь, підтримає законопроєкт міністерства оборони стосовно запровадження змін в контрактну форму служби. Тобто річний контракт, і далі ми після цього законопроєкту в парламенті можемо стартонути з контрактною формою, яка буде передбачати інші умови для військовослужбовців. Ми працюємо над тим, щоб вони були краще, ніж існуючі", – сказав він.

Для покращення грошового забезпечення треба законодавчі інституційні зміни, додав міністр оборони. Це вже обговорили з профільним комітетом. 

"Будемо шукати варіанти, але зараз спираємося на контрактну форму", – сказав він. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies