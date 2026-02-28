ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві

Відомий журналіст Саймон Шустер у статті для The Atlantic стверджує, що компанія Ілона Маска Starlink вирішила боротися з використанням росіянами "сірих" терміналів супутникового інтернету після того, як у січні один з російських дронів оминув системи ППО і влучив в будівлю в урядовому кварталі Києва.

Як зазначає автор біографії Володимира Зеленського, про інцидент не було повідомлено медіа, але співрозмовники у Кабінеті Міністрів України згадують, як російських БПЛА пролетів так низько біля будівлі уряду, що його буквально було видно з вікна. Зрештою безпілотник протаранив один з будинків біля Кабміну, не завдавши значної шкоди і не призвівши до потерпілих.

Міністр оборони Михайло Федоров сповістив керівництву Starlink про те, що уникнення БПЛА систем протиповітряної оборони стало можливим завдяки їхнім технологіям. Посадовець також запропонував схему боротьби з цим явищем шляхом реєстрації в Україні усіх "білих" терміналів.

Ілон Маск, який раніше втручався у хід бойових дій радше на користь росіян, блокуючи Starlink у Криму, погодився на пропозицію Федорова. Він дав вказівку "використовувати все, щоб допомогти Україні".