Сили безпілотних систем уразили російський "Панцирь-С1" на території "Азовсталі" на Донецькому напрямку

Орієнтовна вартість ураженого ЗРГК "Панцирь-С1" – близько 15 млн доларів.

Сили безпілотних систем уразили російський "Панцирь-С1" на території "Азовсталі" на Донецькому напрямку
ураження ЗРГК "Панцирь-С"
Фото: скріншот з відео

Сили безпілотних систем уразили російський ЗРГК "Панцирь-С1" орієнтовною вартістю близько 15 млн доларів у районі т.о. Маріуполя, на території МК "Азовсталь".

Про це повідомляють у Силах безпілотних систем.

"27 лютого оператори 1 батальйону 413-го окремого полку безпілотних систем "Рейд" Сил безпілотних систем уразили зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" противника засобом middle strike українського виробництва. Ураження відбулося на Донецькому напрямку, у районі н.п. Маріуполя, на території МК "Азовсталь", – повідомили у СБС. 

Орієнтовна вартість ураженого зенітного ракетно-гарматного комплексу – близько 15 млн доларів. ЗРГК "Панцирь-С1" є одним із ключових елементів ППО противника.

"Сили безпілотних систем цілеспрямовано та регулярно послаблюють протиповітряну оборону армії рф. Кожне ураження таких систем зменшує бойовий потенціал противника і відкриває простір для подальших ударів по техніці, логістиці та пунктах управління противника", – наголошують у повідомленні.

