Госпіталізували ще трьох постраждалих від обстрілів росіянами Херсонщини

До лікарні звернулися двоє жителів Білозерки, які напередодні опівдні постраждали через російський обстріл.
Про це повідомили у Херсонській ОВА.
У 66-річної жінки та 68-річного чоловіка, які в момент атаки перебували на подвірʼї будинку, діагностували вибухові травми та струс головного мозку.
Постраждалих шпиталізували.
Також до лікарні доставили чоловіка, який 19 лютого постраждав через російський обстріл центральної частини Херсона.
У 48-річного херсонця діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілий перебуває під наглядом медиків.
- Раніше повідомлялося, що протягом минулої доби Росія вбила в Херсонській області людину, ще вісьмох поранила. Атакувала 23 населених пункти.