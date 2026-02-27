Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Госпіталізували ще трьох постраждалих від обстрілів росіянами Херсонщини

Люди постраждали від атак на Білозерку та Херсон.

Фото: Вікіпедія

До лікарні звернулися двоє жителів Білозерки, які напередодні опівдні постраждали через російський обстріл. 

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

У 66-річної жінки та 68-річного чоловіка, які в момент атаки перебували на подвірʼї будинку, діагностували вибухові травми та струс головного мозку. 

Постраждалих шпиталізували.

Також до лікарні доставили чоловіка, який 19 лютого постраждав через російський обстріл центральної частини Херсона.

У 48-річного херсонця діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілий перебуває під наглядом медиків.

