Госпіталізували ще трьох постраждалих від обстрілів росіянами Херсонщини

Люди постраждали від атак на Білозерку та Херсон.

До лікарні звернулися двоє жителів Білозерки, які напередодні опівдні постраждали через російський обстріл.

Про це повідомили у Херсонській ОВА.

У 66-річної жінки та 68-річного чоловіка, які в момент атаки перебували на подвірʼї будинку, діагностували вибухові травми та струс головного мозку.

Постраждалих шпиталізували.

Також до лікарні доставили чоловіка, який 19 лютого постраждав через російський обстріл центральної частини Херсона.

У 48-річного херсонця діагностували вибухову травму та уламкове поранення ноги. Потерпілий перебуває під наглядом медиків.