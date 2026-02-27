Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
​Впав відсоток жирів в маслі
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
ГоловнаСуспільствоПодії

На Херсонщині судитимуть групу поліцейських у справі «липових» обшуків із підкиданням наркотиків та боєприпасів

Йдеться про обшуки, після яких в оселі зʼявляються наркотики чи боєприпаси. Погрози кримінальною справою. І одразу ж пропозиція - домовитися за гроші.

На Херсонщині судитимуть групу поліцейських у справі «липових» обшуків із підкиданням наркотиків та боєприпасів
Фото: прокуратура

Судитимуть групу поліцейських у справі «липових» обшуків із підкиданням наркотиків та боєприпасів з метою згодом «вирішити питання». Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, за такою схемою працювала організована група з семи працівників поліції на Херсонщині. Наприкінці 2024 року керівник одного з підрозділів разом із заступником створили незаконний механізм та залучили до нього оперативників. Вони систематично вигадували інформацію про причетність громадян до злочинів, що дозволяло отримувати ухвали на обшуки.

Під час цих обшуків правоохоронці підкидали наркотики, вибухівку або боєприпаси й оформлювали це як виявлені докази. В окремих випадках заборонені предмети показували ще до початку слідчих дій, погрожували ув’язненням і вимагали гроші за «чистий» обшук та уникнення відповідальності.

Також задокументувало незаконне використання спецзасобів: без рішення суду в авто громадянина обвинувачені встановили пристрій та кілька місяців прослуховували його розмови.

У липні 2025 року їх діяльність було викрито та припинено.

﻿
