Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
​Впав відсоток жирів в маслі
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
У Києві викрили склади з 50 тоннами нелегального алкоголю, який планували збувати під логотипами відомих брендів

Під час обшуків на складах вилучили понад тисячу тетрапаків з готовою продукцією, паперові коробки для пакування віскі та рому.

У Києві викрили склади з 50 тоннами нелегального алкоголю, який планували збувати під логотипами відомих брендів
Ілюстративне фото
Фото: Бюро економічної безпеки

У Києві викрили склади з підробленим алкоголем, який планували збувати під логотипами відомих брендів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

На складах виявили близько 50 тонн нелегальної спиртової суміші, яку планували використовувати для виробництва горілки, рому та віскі під логотипами популярних брендів.

Під час обшуків на складах вилучили понад тисячу тетрапаків з готовою продукцією, паперові коробки для пакування віскі та рому, а також обладнання, яке використовувалося для розливу фальсифікованого алкоголю.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури триває досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України).

Усю вилучену продукцію передали на експертизу.

