У Києві викрили склади з 50 тоннами нелегального алкоголю, який планували збувати під логотипами відомих брендів

У Києві викрили склади з підробленим алкоголем, який планували збувати під логотипами відомих брендів.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

На складах виявили близько 50 тонн нелегальної спиртової суміші, яку планували використовувати для виробництва горілки, рому та віскі під логотипами популярних брендів.

Під час обшуків на складах вилучили понад тисячу тетрапаків з готовою продукцією, паперові коробки для пакування віскі та рому, а також обладнання, яке використовувалося для розливу фальсифікованого алкоголю.

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури триває досудове розслідування за фактом незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів (ст. 204 КК України).

Усю вилучену продукцію передали на експертизу.