144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
ГоловнаСуспільствоВійна

Протягом доби внаслідок ударів Росії в Херсонській області загинула 1 людина, 8 поранені

Росіяни атакували більш ніж два десятки населених пунктів. 

Протягом доби внаслідок ударів Росії в Херсонській області загинула 1 людина, 8 поранені
Фото: EPA/UPG

Протягом минулої доби Росія вбила в Херсонській області людину, ще вісьмох поранила. Атакувала 23 населених пункти. 

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Золота Балка, Гаврилівка, Антонівка, Бургунка, Веселе, Дніпровське, Зміївка, Новотягинка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Томина Балка, Тягинка, Інгулівка, Кізомис, Правдине та Херсон. Про це розповів голова ОВА Прокудін у Telegram.

“російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 23 приватні будинки.Також окупанти понівечили газогін, господарські споруди, приватний гараж та автомобіль”, – сказав він.

За вчора до безпечніших місць евакуювали сімох мешканців деокупованих громад.  Ті, хто бажають евакуюватися, можуть звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.


