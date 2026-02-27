Протягом доби внаслідок ударів Росії в Херсонській області загинула 1 людина, 8 поранені

Росіяни атакували більш ніж два десятки населених пунктів.

Протягом минулої доби Росія вбила в Херсонській області людину, ще вісьмох поранила. Атакувала 23 населених пункти.

Під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Берислав, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Софіївка, Золота Балка, Гаврилівка, Антонівка, Бургунка, Веселе, Дніпровське, Зміївка, Новотягинка, Придніпровське, Садове, Токарівка, Томина Балка, Тягинка, Інгулівка, Кізомис, Правдине та Херсон. Про це розповів голова ОВА Прокудін у Telegram.

“російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 2 багатоповерхівки та 23 приватні будинки.Також окупанти понівечили газогін, господарські споруди, приватний гараж та автомобіль”, – сказав він.

За вчора до безпечніших місць евакуювали сімох мешканців деокупованих громад. Ті, хто бажають евакуюватися, можуть звернутися до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951.



