Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Війна

Вночі РФ атакувала Одещину. Поранена дитина, у портах зайнялися контейнери із продовольством

Зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств.

Вночі РФ атакувала Одещину. Поранена дитина, у портах зайнялися контейнери із продовольством
Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА

У ніч на 27 лютого російська арамія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під обстрілом була цивільна, портова та промислова інфраструктура. Поранені двоє людей, серед них - трирічна дитина. Зайнялися контейнери із продовольством, є ушкодження приміщень і техніки. 

Про це у телеграмі написали віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та очільник ОВА Олег Кіпер.

Кіпер розповів, що постраждали двоє людей — 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна медична допомога. 

Зафіксовано пошкодження портових резервуарів та будівельного крану, фасаду і скління житлового будинку, автомобілів, медичного закладу, а також зруйновано будівлю дитячого садочка.

наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА
наслідки російської атаки на Одещині

"Вночі ворог вчергове обстріляв портову та припортову інфраструктуру на Одещині. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств", – розповів Кулеба.

Він додав, що на окремих локаціях виникли займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами.

Наслідки російської атаки на Одещині
Фото: Одеська ОВА
Наслідки російської атаки на Одещині
Ліквідація наслідків російської атаки
Фото: Одеська ОВА
Ліквідація наслідків російської атаки

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Рятувальники ліквідували наслідки займань. На місцях працюють профільні служби.

Кулеба розповів, що із початку повномасштабної війни пошкоджені чи знищені 694 обʼєкти портової інфраструктури, понад 150 цивільних суден. 

Однк український морський коридор працює, оброблено понад 176 мільйонів тон вантажів, з них понад 150 мільйонів тон – зерно. 

﻿
