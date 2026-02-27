Зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств.

У ніч на 27 лютого російська арамія атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Під обстрілом була цивільна, портова та промислова інфраструктура. Поранені двоє людей, серед них - трирічна дитина. Зайнялися контейнери із продовольством, є ушкодження приміщень і техніки.

Про це у телеграмі написали віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба та очільник ОВА Олег Кіпер.

Кіпер розповів, що постраждали двоє людей — 3,5-річна дівчинка та 44-річний чоловік. Обох госпіталізовано у стані середньої тяжкості. Їм надається уся необхідна медична допомога.

Зафіксовано пошкодження портових резервуарів та будівельного крану, фасаду і скління житлового будинку, автомобілів, медичного закладу, а також зруйновано будівлю дитячого садочка.

Фото: Одеська ОВА наслідки російської атаки на Одещині

"Вночі ворог вчергове обстріляв портову та припортову інфраструктуру на Одещині. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження об’єктів інфраструктури, складських і виробничих приміщень, а також техніки підприємств", – розповів Кулеба.

Він додав, що на окремих локаціях виникли займання, зокрема контейнерів із продовольчими товарами.

Фото: Одеська ОВА Наслідки російської атаки на Одещині

Фото: Одеська ОВА Ліквідація наслідків російської атаки

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Рятувальники ліквідували наслідки займань. На місцях працюють профільні служби.

Кулеба розповів, що із початку повномасштабної війни пошкоджені чи знищені 694 обʼєкти портової інфраструктури, понад 150 цивільних суден.

Однк український морський коридор працює, оброблено понад 176 мільйонів тон вантажів, з них понад 150 мільйонів тон – зерно.