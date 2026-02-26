Зеленський: понад 30 російських ракет збили сили ППО, більшість з них мали вдарити по енергетиці

Понад 30 російських ракет збили українські сили ППО під час атаки в ніч на 26 лютого.
Про це повідомив Володимир Зеленський у зверненні до українців.
Як повідомив Президент, більшість з ракет були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, і вдалося захистити дуже важливі об’єкти.
"Щоночі, – коли є достатній боєзапас у нашої ППО, коли партнери виконують те, про що домовляємось, у нас є можливість саме таких результатів і збиття", - додав Зеленський.
Впродовж останніх тижнів були перебудови в системі Повітряних сил ЗСУ. Зміни торкнулись організації оборони проти масованих атак. За словами Президента, в роботі ППО є значні покращення. Підписаний указ про відзначення державними нагородами військових, які на захисті неба.
- У ніч на 26 лютого російські війська атакували Україну 420 безпілотниками та ракетами різних типів. Зафіксували влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння уламків на 15 локаціях.