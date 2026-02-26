СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: понад 30 російських ракет збили сили ППО, більшість з них мали вдарити по енергетиці

Вдалося захистити дуже важливі об'єкти.

Зеленський: понад 30 російських ракет збили сили ППО, більшість з них мали вдарити по енергетиці
Володимир Зеленський
Фото: скріншот

Понад 30 російських ракет збили українські сили ППО під час атаки в ніч на 26 лютого.

Про це повідомив Володимир Зеленський у зверненні до українців.

 Як повідомив Президент, більшість з ракет були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, і вдалося захистити дуже важливі об’єкти. 

"Щоночі, – коли є достатній боєзапас у нашої ППО, коли партнери виконують те, про що домовляємось, у нас є можливість саме таких результатів і збиття", - додав Зеленський.

Впродовж останніх тижнів були перебудови в системі Повітряних сил ЗСУ. Зміни торкнулись організації оборони проти масованих атак. За словами Президента, в роботі ППО є значні покращення. Підписаний указ про відзначення державними нагородами військових, які на захисті неба. 

  • У ніч на 26 лютого російські війська атакували Україну 420 безпілотниками та ракетами різних типів. Зафіксували влучання 5 балістичних ракет та 46 ударних БпЛА на 32 локаціях, а також падіння уламків на 15 локаціях.
﻿
