Зеленський: понад 30 російських ракет збили сили ППО, більшість з них мали вдарити по енергетиці

Понад 30 російських ракет збили українські сили ППО під час атаки в ніч на 26 лютого.

Про це повідомив Володимир Зеленський у зверненні до українців.

Як повідомив Президент, більшість з ракет були спрямовані на енергетичну інфраструктуру, і вдалося захистити дуже важливі об’єкти.

"Щоночі, – коли є достатній боєзапас у нашої ППО, коли партнери виконують те, про що домовляємось, у нас є можливість саме таких результатів і збиття", - додав Зеленський.

Впродовж останніх тижнів були перебудови в системі Повітряних сил ЗСУ. Зміни торкнулись організації оборони проти масованих атак. За словами Президента, в роботі ППО є значні покращення. Підписаний указ про відзначення державними нагородами військових, які на захисті неба.