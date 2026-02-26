Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Сирський відзначив нагородами військових на Східному напрямку

Протягом чотирьох років повномасштабного вторгнення відзнаки отримали майже 230 тисяч захисників і захисниць. 

Сирський відзначив військових нагородами
Фото: Генштаб

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час роботи на Східному напрямку відзначив військовослужбовців корпусів, окремих штурмових полків і батальйонів, які виконують бойові завдання на найбільш складних ділянках фронту.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"За особисту хоробрість, стійкість, професіоналізм та результативні дії у боротьбі з російським агресором вручив найкращим воїнам державні нагороди та відзнаки Головнокомандувача ЗС України. Визнання героїзму наших воїнів - це спосіб відзначити виняткові особисті заслуги, відвагу під час виконання бойових завдань та оборону держави", - йдеться в повідомленні. 

ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
ЗСУ

У Генштабі також повідомили, що з лютого 2024 відзнаками Головнокомандувача ЗСУ нагороджено понад 123 тисячі військовослужбовців. А загалом, протягом чотирьох років повномасштабного вторгнення - майже 230 тисяч захисників і захисниць. 

"Збройні Сили, Нацгвардія. Піхота, ДШВ, СБС. Пишаюся та щиро дякую кожному воїну за службу. Ви - приклад для наслідування", - наголосив Сирський.

Нагороди військових
Фото: Генштаб
Нагороди військових

