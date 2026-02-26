Сирський відзначив нагородами військових на Східному напрямку

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час роботи на Східному напрямку відзначив військовослужбовців корпусів, окремих штурмових полків і батальйонів, які виконують бойові завдання на найбільш складних ділянках фронту.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"За особисту хоробрість, стійкість, професіоналізм та результативні дії у боротьбі з російським агресором вручив найкращим воїнам державні нагороди та відзнаки Головнокомандувача ЗС України. Визнання героїзму наших воїнів - це спосіб відзначити виняткові особисті заслуги, відвагу під час виконання бойових завдань та оборону держави", - йдеться в повідомленні.
У Генштабі також повідомили, що з лютого 2024 відзнаками Головнокомандувача ЗСУ нагороджено понад 123 тисячі військовослужбовців. А загалом, протягом чотирьох років повномасштабного вторгнення - майже 230 тисяч захисників і захисниць.
"Збройні Сили, Нацгвардія. Піхота, ДШВ, СБС. Пишаюся та щиро дякую кожному воїну за службу. Ви - приклад для наслідування", - наголосив Сирський.