​НАБУ підозрює екскерівництво прокуратури Івано-Франківщини в хабарництві

Повідомлено про підозру колишньому керівнику облпрокуратури та начальнику одного з управлінь.

Повідомлено про підозру колишнім керівнику Івано-Франківської обласної прокуратури та начальнику одного з управлінь цієї ж прокуратури.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, вони вимагали та одержували неправомірну вигоду від компаній за непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх працівників та закриття кримінальних проваджень.

Так, у 2021 році прокурори висунули вимогу щодо надання $100 тис. в обмін на ухвалення рішень в інтересах службових осіб держпідприємства та приватної компанії, яка заволоділа майном цього ДП. Вони, зокрема, обіцяли забезпечити закриття справи щодо заволодіння та непритягнення винних осіб до відповідальності.

Після одержання коштів справу закрили.

Також, за даними НАБУ, підозрювані організували схему систематичного одержання хабарів від приватного товариства, яке будувало дороги. Упродовж 2019–2021 років підприємство уклало контракти на сотні мільйонів гривень, з яких на вимогу прокурорів мало віддавати їм 3%. За це посадовці обіцяли невжиття заходів щодо можливих порушень під час робіт.

У листопаді–грудні 2021 року зловмисники одержали частину обумовленої суми.

Слідство триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до злочину.