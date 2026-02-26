​Засудили жінку, яка наводила російські авіабомби на українські позиції під Покровськом

Суд виніс вирок агентці ФСБ, яка коригувала російські авіаудари на Покровському напрямку.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зрадниця проведе за ґратами 15 років, також у неї конфіскують усе майно. Жінку викрили ще у жовтні 2024 року під час спроби втечі.

Співробітники контррозвідки затримали зловмисницю у Кіровоградській області. Туди жителька Селидового переїхала з Донеччини, плануючи згодом виїхати до Росії через треті країни. Під час обшуків у неї знайшли російський паспорт.

Як встановило слідство, засуджена була частиною ширшої агентурної мережі російської ФСБ, яку СБУ почала ліквідовувати на Донеччині ще у жовтні 2023 року. Тоді затримали двох її спільників, які стежили за технікою ЗСУ біля Селидового і Курахівки. Сама ж фігурантка діяла окремо: вона обходила або об’їжджала прифронтову місцевість, фіксувала координати об'єктів Сил оборони та передавала скріншоти гугл-карт куратору.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вирок уже набрав законної сили.