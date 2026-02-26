Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
ГоловнаСуспільствоВійна

​Засудили жінку, яка наводила російські авіабомби на українські позиції під Покровськом

Жителька Селидового планувала згодом виїхати до Росії.

​Засудили жінку, яка наводила російські авіабомби на українські позиції під Покровськом
правосуддя
Фото: З відкритих джерел

Суд виніс вирок агентці ФСБ, яка коригувала російські авіаудари на Покровському напрямку. 

Про це повідомила Служба безпеки України.

Зрадниця проведе за ґратами 15 років, також у неї конфіскують усе майно. Жінку викрили ще у жовтні 2024 року під час спроби втечі.

Співробітники контррозвідки затримали зловмисницю у Кіровоградській області. Туди жителька Селидового переїхала з Донеччини, плануючи згодом виїхати до Росії через треті країни. Під час обшуків у неї знайшли російський паспорт.

Як встановило слідство, засуджена була частиною ширшої агентурної мережі російської ФСБ, яку СБУ почала ліквідовувати на Донеччині ще у жовтні 2023 року. Тоді затримали двох її спільників, які стежили за технікою ЗСУ біля Селидового і Курахівки. Сама ж фігурантка діяла окремо: вона обходила або об’їжджала прифронтову місцевість, фіксувала координати об'єктів Сил оборони та передавала скріншоти гугл-карт куратору.

Суд визнав жінку винною у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Наразі вирок уже набрав законної сили.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies