Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський відвідав позиції корпусу «Азов» і 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ

Він віддав необхідні розпорядження для забезпечення частин усім необхідним.

Сирський відвідав позиції корпусу «Азов» і 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про свою роботу у смугах відповідальності корпусу «Азов» та 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. 

За словами головкома, під час поїздки він провів робочі зустрічі з керівництвом корпусів та окремих штурмових полків.

Сирський на місці з’ясував деталі оперативної обстановки та віддав необхідні розпорядження для забезпечення частин усім необхідним. Також він відзначив нагородами найкращих воїнів, які тримають оборону на цих напрямках.

За словами головнокомандувача, Сили оборони продовжують реалізовувати тактику активної оборони. Пріоритетними завданнями залишаються утримання рубежів та збереження життів українських захисників. Водночас війська працюють над відновленням контролю над територіями та завданням ворогу максимальних втрат, наголосив головком.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies