Сирський відвідав позиції корпусу «Азов» і 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ

Він віддав необхідні розпорядження для забезпечення частин усім необхідним.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про свою роботу у смугах відповідальності корпусу «Азов» та 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ.

За словами головкома, під час поїздки він провів робочі зустрічі з керівництвом корпусів та окремих штурмових полків.

Сирський на місці з’ясував деталі оперативної обстановки та віддав необхідні розпорядження для забезпечення частин усім необхідним. Також він відзначив нагородами найкращих воїнів, які тримають оборону на цих напрямках.

За словами головнокомандувача, Сили оборони продовжують реалізовувати тактику активної оборони. Пріоритетними завданнями залишаються утримання рубежів та збереження життів українських захисників. Водночас війська працюють над відновленням контролю над територіями та завданням ворогу максимальних втрат, наголосив головком.