Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ допрацювали до другого читання

Проект Закону про Кіберсили Збройних Сил України доопрацьовано до другого читання за результатами спільної роботи профільного комітету, Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ та органів військової розвідки.

Про це повідомляє Генштаб.

"Законопроєкт №12349 визначає правові та організаційні засади формування у складі ЗCУ військової та технічної організаційної структури за стандартами НАТО, відповідальної за кібероборону держави, захист її суверенітету і територіальної цілісності у кіберпросторі", - йдеться в повідомленні.

Основними завданнями Кіберсил стануть:

нарощування та ефективне застосування спроможностей кіберстримування;

проведення військових кібероперацій;

здобуття та утримання переваги над противником у кіберпросторі;

послаблення спроможностей противника шляхом проведення операцій в електромагнітному спектрі та кіберпросторі;

захист інформаційних і комунікаційних систем сил оборони.

У Генштабі наголосили, що в умовах збройної агресії Росії проти України кіберпростір є одним із ключових доменів сучасної війни.

"Інституалізація Кіберсил як окремого роду військ забезпечить системність, централізоване управління, розвиток спроможностей та підвищення ефективності кібероборони держави", - йдеться в повідомленні.

Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ було зареєстровано в парламенті 19 грудня 2024 року. У жовтні минулого року Верховна Рада ухвалила його за основу.