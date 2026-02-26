На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ допрацювали до другого читання

Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ допрацювали до другого читання
Фото: Генштаб

Проект Закону про Кіберсили Збройних Сил України доопрацьовано до другого читання за результатами спільної роботи профільного комітету, Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ та органів військової розвідки.

Про це повідомляє Генштаб

"Законопроєкт №12349 визначає правові та організаційні засади формування у складі ЗCУ військової та технічної організаційної структури за стандартами НАТО, відповідальної за кібероборону держави, захист її суверенітету і територіальної цілісності у кіберпросторі", - йдеться в повідомленні.

Основними завданнями Кіберсил стануть:

  • нарощування та ефективне застосування спроможностей кіберстримування;
  • проведення військових кібероперацій;
  • здобуття та утримання переваги над противником у кіберпросторі;
  • послаблення спроможностей противника шляхом проведення операцій в електромагнітному спектрі та кіберпросторі; 
  • захист інформаційних і комунікаційних систем сил оборони.

У Генштабі наголосили, що в умовах збройної агресії Росії проти України кіберпростір є одним із ключових доменів сучасної війни. 

"Інституалізація Кіберсил як окремого роду військ забезпечить системність, централізоване управління, розвиток спроможностей та підвищення ефективності кібероборони держави", - йдеться в повідомленні. 

Законопроєкт про Кіберсили ЗСУ було зареєстровано в парламенті 19 грудня 2024 року. У жовтні минулого року Верховна Рада ухвалила його за основу

﻿
