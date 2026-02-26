Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
ГоловнаЕкономікаБізнес

Зеленський закликав міжнародну бізнес-спільноту долучатися до відбудови України та інвестувати в ОПК

Україна залишається відкритою для капіталовкладень навіть в умовах війни, запевнив глава держави.

Зеленський закликав міжнародну бізнес-спільноту долучатися до відбудови України та інвестувати в ОПК
Володимир Зеленський на засіданні Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку
Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із представниками міжнародної бізнес-спільноти.

За словами глави держави, це було перше засідання Міжнародної консультативної групи з питань залучення інвестицій та економічного розвитку. На засіданні говорили про енергетичну стійкість та підготовку до опалювального сезону 2026-2027 років. Зеленський анонсував, що вже 1 березня всі місцеві органи влади представлять детальні плани розвитку енергетики на наступну зиму.

Президент наголосив, що Україна має пів року, аби максимально підготуватися до нових викликів. У цьому процесі ключову роль має відіграти приватний сектор, тому держава розраховує на спільні проєкти з міжнародними інвесторами.

Окрім енергетики, на зустрічі обговорили залучення бізнесу до відбудови України та розширення інвестицій в оборонно-промисловий комплекс. Зеленський закликав партнерів до активнішої співпраці, зазначивши, що Україна залишається відкритою для капіталовкладень навіть в умовах війни.

За інформацією віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тараса Качки, Україна разом із партнерами розробила близько 40 інвестиційних проєктів для повоєнного відновлення та розвитку. Крім пріоритетної зараз галузі енергетики, вони охоплюють також оборону, технології, транспорт, логістику, інфраструктуру, критично важливі корисні копалини, «зелену» металургію та декарбонізацію сталеливарної промисловості, житлове будівництво. 

Офіс Президента повідомив, що у зустрічі взяли участь радниця Президента з питань відбудови та інвестицій Оксана Маркарова, президент групи Світового банку Аджай Банга, президентка Європейського інвестиційного банку Надія Кальвіно, президентка Європейського банку реконструкції та розвитку Оділь Рено-Бассо, старший радник Goldman Sachs, Microsoft та Anthropic, колишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак, голова Мюнхенської безпекової конференції Вольфганг Ішингер, керівники та представники компаній Vestas Wind Systems, Siemens Energy, General Atlantic, BlackRock, Fortescue, Citigroup, ArcelorMittal, State Street Corporation, Lazard, Relativity Space, McKinsey & Company, Skandinaviska Enskilda Banken (SEB).

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies