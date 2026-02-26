Укренерго: в більшості регіонів України 27 лютого діятимуть графіки відключення світла

Йдеться про графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів.

27 лютого в більшості регіонів України упродовж доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Про це повідомили в Укренерго.

Як пояснили в "Укренерго", відключення - це вимушені заходи через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти .

Про аварійні відключення світла поки не йдеться. Проте, ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень, або ж їх скасування, можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликали енергетики.