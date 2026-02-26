СБУ прокоментувала заяву Залужного про обшуки: провадження головкома не стосувалося
Зеленський: США обіцяли дати ліцензії на виробництво ракет для ППО, але не дали
Енн Епплбом: «Переговори щодо миру — це провал, Росія так і не відмовилася від жодної своєї мети»
Стратегічна поразка Орбана. НПЗ на межі, запаси нафти тануть: Хорватія ламає плани Кремля
"Мріє злиняти" кудись послом: НАБУ і САП опублікували відео про роль Сигізмунда в справі "Мідас"
144 роки потому: "Саґрада Фамілія" у Барселоні сягнула своєї максимальної висоти
На хорватському кордоні затримали українця, який ховав в авто пів мільйона євро готівки
Росія провела чергову масовану атаку, зокрема проти Києва
Спадок Махна. Частина ІІ. Соратник, що виносив з поля бою
ГоловнаЕкономікаДержава

Укренерго: в більшості регіонів України 27 лютого діятимуть графіки відключення світла

Йдеться про графіки погодинних відключень для побутових та промислових споживачів.

Укренерго: в більшості регіонів України 27 лютого діятимуть графіки відключення світла
Фото ілюстративне
Фото: Gemini

27 лютого в більшості регіонів України упродовж доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). 

Про це повідомили в Укренерго.

Як пояснили в "Укренерго", відключення - це вимушені заходи через наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти .

Про аварійні відключення світла поки не йдеться. Проте, ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень, або ж їх скасування, можна дізнатись на офіційних сторінках обленерго у кожному регіоні

"Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", - закликали енергетики.

﻿
