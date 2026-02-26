У Національному банку України розпочався публічний діалог в межах спільного комунікаційного проєкту з LB.ua "30 років гривні". Захід присвячений ролі національної валюти як важливого чинника суверенітету та стійкості України.

Участь в діалозі візьмуть голова НБУ Андрій Пишний і третій президент України Віктор Ющенко. Долучитися онлайн до події можна за посиланням.

Комунікаційна кампанія “Гривня. Більше ніж гроші”*, присвячена 30-річчю грошової реформи та 35-річчю Національного банку, які відзначатимуться в 2026 році. Проєкт “30 років гривні” охопить широкий спектр питань: від історії гривні та її значення як невід’ємної складової української державності до практичних аспектів грошової політики та збереження довіри до національної валюти.

Партнером проєкту є АБ “Укргазбанкˮ. Протягом року заплановано проведення низки тематичних публічних подій та публікації результатів дискусій у межах кампанії у спецпроєкті інтернет-видання LB.ua.

“Для кожного з нас гривня означає значно більше, ніж просто платіжний засіб чи міра вартості. Це один із наріжних каменів української державності та символ незалежності, тяглість якої вимірюється століттями, а не лише 30 роками від часу проведення грошової реформи. Гривня має глибшу історію, яка, попри переривання внаслідок радянської окупації, тривала через боротьбу та, зрештою, була відновлена. Масштабну публічну розмову про гривню ми розпочали в минулому році виставкою-експедицією, яку створили разом із командою Українського дому. Успіх виставки спонукав наші команди зробити наступний крок – створити книгу, яка продовжить життя експозиції в друкованому форматі. Паралельно Національний банк вів освітню кампанію з повернення питомої української назви розмінній монеті – «шаг».

Ми побачили надзвичайний запит, сигнал, що розмова про історію національної валюти потрібна і на часі. Тож готові продовжувати цю розповідь у рік 30-річчя грошової реформи. Це буде розмова про державу, її суверенітет і відповідальність перед наступними поколіннями. Вона виходить за межі суто професійної дискусії про монетарну політику чи грошовий обіг. Саме тому важливо вести її публічно і фахово, залучаючи водночас максимально широке коло слухачів і учасників. Адже це про кожного з нас, про Україну та її майбутнє. За погодженням із нашими партнерами з Українського дому ми залишили назву “Гривня. Більше ніж грошіˮ як лейтмотив всієї подальшої комунікаційної компанії. Адже ця назва максимально глибоко і влучно описує феномен гривні, яка для кожного українця ‒ значно більше, ніж гроші”, – наголосив Голова НБУ Андрій Пишний.

“Це не лише ювілей національної валюти, а важлива віха в історії державності. В умовах повномасштабної війни та боротьби за ідентичність тема грошової незалежності набуває особливої актуальності, – відзначила шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна. – Цей проєкт має на меті підкреслити роль гривні як символу державності, стійкості та довіри. Пояснити еволюцію української грошової системи через історичний, культурний і сучасний контекст та забезпечити системну присутність теми гривні в публічному просторі”.

“Для нас гривня – це значно більше, ніж платіжний інструмент. Це енергія розвитку, щоденна довіра мільйонів людей до держави, банківської системи та майбутнього країни. У назві нашого банку ‒ UGB ‒ закладено три вектори: Україна, Громада, Бізнес, а гривня є спільною мовою для них усіх. Для нас честь бути партнером проєкту, що розкриває справжню вартість нашої валютиˮ, – зазначив Родіон Морозов, в.о. голови правління Укргазбанку (UGB).

“Ми щиро раді, що наш спільний із Національним банком України проєкт і назва виставки “Гривня. Більше ніж грошіˮ отримали своє продовження в межах комунікаційної кампанії, яка триватиме в часі і до якої долучатимуться нові партнери. Адже ми маємо спільну мету: зацікавити, популяризувати, закохати людей у національні символи, в нашу історію, невід’ємною частиною якої є національна валютаˮ, ‒ зазначила Ольга Вієру, директорка Українського дому.

Щомісяця в межах проєкту порушуватимуться важливі темі, пов’язані з різними аспектами грошової політики, зокрема про:

роль національної валюти у процесах державотворення;

перспективи гривні в контексті євроінтеграції;

історію грошового обігу на території України, грошову деколонізацію та перехід з “копійки” на “шаг”;

створення грошей: хто обирає дизайн, як забезпечується захист, як вирішується, що потрібен новий дизайн чи номінал тощо.

До кожної дискусії запрошуватимуться економісти, історики, військові, волонтери, громадські діячі, студенти, журналісти, представники держави та фінансової спільноти.