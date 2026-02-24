Національний банк України 24 лютого 2026 року ввів у обіг три нові обігові пам’ятні монети з тематичної серії “Ми сильні. Ми разом”.

Про це повідомили в Національному банку України.

Монети присвячені єдності України та її регіонам:“Ми сильні. Ми разом. Запорізька область”;“Ми сильні. Ми разом. Харківська область”;“Ми сильні. Ми разом. Херсонська область”.

Їх презентували на острові Хортиця у четверті роковини від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну.

«Торік ми започаткували нову серію обігових пам’ятних монет “Ми сильні. Ми разом”. Її ідея – продемонструвати єдність України, стійкість кожного регіону та його жителів. Сьогодні в обіг вводяться три нові монети із цієї серії, присвячені прифронтовим регіонам. Тим, хто щодня витримує удари ворога і тримає Україну, – Запорізькій, Харківській та Херсонській областям. На реверсі кожної монети – мапа України. Ціла, нерозривна, єдина", – наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

Він додав, що випуск обігових пам’ятних монет цієї серії продовжиться впродовж 2026–2027 років. Загалом у цій серії в обіг буде введено 54 млн монет, присвячених областям України.

Монети мають номінал 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покривом. Аверс усіх трьох нових обігових пам’ятних монет – ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

Головним елементом реверсу цих монет є стилізована мапа України з чітко окресленими адміністративними межами та зображенням території регіону, якому присвячена монета.

Дизайн реверсу монет – Олександра Кучинська, художник аверсу – Володимир Дем’яненко. Скульптор – Володимир Дем’яненко.

Обігові пам’ятні монети є законним платіжним засобом на території України, приймаються всіма фізичними і юридичними особами без будь-яких обмежень на всій території України за всіма видами платежів.

Поступово в готівковий обіг буде введено по два мільйони штук кожної з таких обігових пам’ятних монет.