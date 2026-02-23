Нацбанк вводить в обіг оновлені 200-гривневі купюри

Національний банк України в межах планового випуску з 25 лютого 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень.
Про це повідомила пресслужба Нацбанку.
"У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 200 гривень розміщено патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям Слава!". Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку", - йдеться в повідомленні.
Із 25 лютого Нацбанк почне видавати ці купюри інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.
Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти попереднього зразка на модифіковані банкноти. Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 гривень попередніх років виготовлення.
- Минулого року НБУ також ввів у обіг банкноти номіналом 20 гривень із надписом "Слава Україні! Героям слава!".
- У серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Нацбанк випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".
- Тоді у обіг ввели модифіковані банкноти: з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень; із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень.
- Про введення в обіг модифікованих банкнот номіналом 100 гривень повідомлять додатково.