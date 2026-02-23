WSJ: США контрабандою вивезли до Ірану тисячі терміналів Starlink
Нацбанк вводить в обіг оновлені 200-гривневі купюри

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти попереднього зразка на модифіковані. банкноти

Нацбанк вводить в обіг оновлені 200-гривневі купюри
Оновлені 200 гривень
Фото: НБУ

Національний банк України в межах планового випуску з 25 лютого 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку

"У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 200 гривень розміщено патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям Слава!". Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку", - йдеться в повідомленні.

Із 25 лютого Нацбанк почне видавати ці купюри інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти попереднього зразка на модифіковані банкноти. Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 гривень попередніх років виготовлення.

  • Минулого року НБУ також  ввів у обіг банкноти номіналом 20 гривень із надписом "Слава Україні! Героям слава!". 
  • У серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Нацбанк випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".
  • Тоді у обіг ввели модифіковані банкноти: з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень; із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень.
  • Про введення в обіг модифікованих банкнот номіналом 100 гривень повідомлять додатково.
﻿
