Нацбанк вводить в обіг оновлені 200-гривневі купюри

Національний банк України в межах планового випуску з 25 лютого 2026 року вводить у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 200 гривень.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку.

"У правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот номіналом 200 гривень розміщено патріотичне гасло: "Слава Україні! Героям Слава!". Відповідно всі інші елементи дизайну та захисту цих банкнот відповідають банкнотам номіналом 200 гривень зразка 2019 року, зображення та описи яких розміщені на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку", - йдеться в повідомленні.

Із 25 лютого Нацбанк почне видавати ці купюри інкасаторським компаніям та компаніям з оброблення готівки для подальшого забезпечення ними грошового обігу.

Громадянам не потрібно спеціально обмінювати банкноти попереднього зразка на модифіковані банкноти. Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом із банкнотами номіналом 200 гривень попередніх років виготовлення.