«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
«Не очікуйте дива, зміни потребують часу». Перше інтерв’ю нового директора Національного інституту раку Степана Крулька
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
Система бачить аномалії. Як НСЗУ перевіряє медзаклади алгоритмами і чому та в кого забирає мільйони після цього
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
З 1 вересня почнуться автоматичні перевірки медичного обладнання у лікарнях – що це дасть
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
«Певної миті стало зрозуміло, що ми заходимо в інший політичний цикл, в якому реформування системи освіти не в пріоритеті»
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
КТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
ЕксклюзивКТ та МРТ в Національному інституті раку – безоплатні. Новий директор про зміни запису в чергу
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
На пляж у Одеській області винесло фрагменти тіл загиблих внаслідок вибуху невідомого предмета
Папа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ФотоПапа Римський та Зеленський мають найпозитивніший імідж серед громадян США, – опитування Gallup
ГоловнаЕкономікаДержава

НБУ ввів у обіг банкноти номіналом 20 гривень із надписом "Слава Україні! Героям слава!"

Банкноти увійшли в обіг 21 серпня.

НБУ ввів у обіг банкноти номіналом 20 гривень із надписом "Слава Україні! Героям слава!"
Модифіковані банкноти
Фото: НБУ

Національний банк України в межах планового випуску з 21 серпня 2025 року увів в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень із надписом "Слава Україні! Героям слава!".

Про це повідомила пресслужба НБУ. 

Патріотичне гасло розміщене у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот, а всі інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам номіналами 20 гривень зразка 2018 року.

Новими банкнотами Національний банк відсьогодні підкріплюватиме банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам та на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з готівкового обігу грошей. 

У НБУ наголошують, що не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані. Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску. Їх повинні приймати без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки.

У серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Національний банк випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

Тоді у обіг ввели модифіковані банкноти:

  • з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;
  • із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень.

Модифіковані банкноти номіналами 100 та 200 гривень випускатимуться в межах планового випуску у наступних роках.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies