НБУ ввів у обіг банкноти номіналом 20 гривень із надписом "Слава Україні! Героям слава!"

Національний банк України в межах планового випуску з 21 серпня 2025 року увів в обіг модифіковані банкноти номіналом 20 гривень із надписом "Слава Україні! Героям слава!".

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Патріотичне гасло розміщене у правій верхній частині на зворотному боці модифікованих банкнот, а всі інші елементи дизайну та захисту відповідають банкнотам номіналами 20 гривень зразка 2018 року.

Новими банкнотами Національний банк відсьогодні підкріплюватиме банки та СІТ-компанії для подальшої їх видачі клієнтам та на заміну зношених, пошкоджених та вилучених з готівкового обігу грошей.

У НБУ наголошують, що не потрібно спеціально обмінювати банкноти номіналом 20 гривень попереднього зразка на модифіковані. Як законний платіжний засіб вони перебуватимуть в обігу разом з іншими банкнотами відповідних номіналів попередніх років випуску. Їх повинні приймати без будь-яких обмежень на всій території України для всіх видів платежів та зарахування на рахунки.

У серпні 2024 року, до 33-ї річниці незалежності України, Національний банк випустив модифіковані банкноти національної валюти, доповнивши їх дизайн гаслом сучасної України: "СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!".

Тоді у обіг ввели модифіковані банкноти:

з 08 серпня 2024 року – номіналами 500 та 1000 гривень;

із 23 серпня 2024 року – номіналом 50 гривень.

Модифіковані банкноти номіналами 100 та 200 гривень випускатимуться в межах планового випуску у наступних роках.