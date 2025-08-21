В Україні затвердили нові правила використання системи єЧерга для автобусів

Нові правила мають забезпечити справедливі механізми завчасного бронювання місця в онлайн-черзі як для регулярних, так і для нерегулярних рейсів.

Міністерство розвитку громад та територій України затвердило нові правила використання системи єЧерга для автобусів. Відповідний наказ № 1177 вже зареєстрували в міністерстві юстиції.

Про це повідомив Урядовий портал.

Нові правила мають забезпечити справедливі механізми завчасного бронювання місця в онлайн-черзі як для регулярних, так і для нерегулярних рейсів.

"Ми розробили нові правила використання єЧерги перевізниками. Раніше оновили правила для вантажівок, наразі – для автобусів. Результат має бути простий та зрозумілий: пасажири їдуть без черг, бізнес може планувати логістику та швидко доставляти вантажі, а держава має ефективний інструмент управління транспортними потоками", – заявив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Правила регулюють бронювання місця в черзі зі слотованою системою. Йдеться про ті пункти пропуску, де перевізники обирають конкретний час перетину кордону, а не реєструються в динамічну чергу. Станом на серпень 2025 року слотованих пунктів пропуску – 23, ще 6 пунктів пропуску працюють за принципом динамічної черги.

Як і раніше, перевізники, що бронюють місце в черзі для регулярного рейсу, можуть забронювати місце в єЧерзі за 30 днів до дати перетину кордону. Бронювати місце можна тільки на той час, який вказаний в офіційному дозволі на регулярні перевезення пасажирів (+2 години від часу офіційного дозволу).

Важливо, що місце в черзі на регулярний рейс має бути заброньовано не пізніше ніж за 72 години до часу перетину кордону. Якщо цього не зроблять, то слот відкривається для бронювання іншими перевізниками.

Вільні від регулярних маршрутів слоти, як і раніше, доступні для бронювання за 30 днів. Тобто йдеться про ті часові проміжки, на які не видано жодного дозволу для регулярного маршруту.

Серед нововведень – гарантування часу перетину кордону для тих перевізників, які стабільно виконують свої регулярні маршрути. Тобто за перевізником буде закріплений часовий слот для перетину кордону під його регулярний маршрут. Таким чином, перевізник знатиме, що завчасно може зареєструватись на свій час.

Проте, якщо протягом місяця перевізник не виконав більше двох рейсів за своїм регулярним маршрутом, то гарантування можливості бронювати конкретний час втрачається. Йдеться саме про втрату гарантування для того маршруту, який не виконувався.

Для цього кожного місяця в системі єЧерга буде переглядатися виконання регулярних маршрутів перевізниками.

Правила також враховують особливості бронювання так званих "коротких" маршрутів, довжина яких складає не більше 400 кілометрів. Тобто в таких випадках один і той самий автобус може перетинати кордон кілька разів на добу.Відповідно такі маршрути вимагають іншого підходу до бронювання місця в черзі.

Якщо перевізник виконує короткий маршрут, то система надасть йому можливість забронювати рівно стільки місць у черзі, скільки перетинів кордону на добу передбачено його дозволом на регулярний маршрут.

Правила також чітко визначають, що один дозвіл на виконання маршруту (регулярного чи нерегулярного) передбачає перетин кордону лише одним автобусом. Тобто за одним і тим самим дозволом у чергу зареєструватися може лише один автобус.

Як і раніше, у разі наявності паритетних перевізників зареєструватися в черзі на конкретний час може лише один із них. Це означає, що одночасно на один і той самий маршрут з дозволом не можуть зареєструватися кілька паритетних перевізників.

Важливо, що анулювання місця в черзі може бути здійснено як користувачем, так і системою єЧерга. Останнє можливо у разі внесення неправдивих відомостей про транспортний засіб, водія, дозвільні документи чи пункт пропуску, в якому планується перетнути кордон.

У разі, якщо виявлено такі неправдиві відомості, для перевізника також втрачається можливість бронювання місця в черзі для одного автобуса на 14 календарних днів. Йдеться про автобус, під час бронювання місця в черзі для якого були внесені неправдиві відомості.

Доступною для перевізників лишається можливість заміни водія чи автобуса в черзі. Така заміна можлива лише для тих транспортних засобів і водіїв, що вказані в ліцензійній справі перевізника. Для іноземних перевізників заміна автобуса можлива, лише якщо зберігається країна реєстрації цього транспортного засобу.

Важливо, що нововведення, зокрема гарантування часу та можливість реєстрації за 72 години для нерегулярних рейсів стане доступним після оновлення системи. Відповідна інформація про технічні оновлення буде повідомлена додатково.