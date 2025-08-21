Компанія KNDS планує розвивати мережу центрів для ремонту важкої техніки в Україні

В межах такої співпраці вже відремонтовано перші три системи ППО Gepard.

Міністр оборони України Денис Шмигаль розповів про зустріч із делегацією KNDS Deutschland на чолі з виконавчим директором Ральфом Кетцелем.

“Також працюємо над запуском ремонтно-сервісних хабів для швидкого відновлення та обслуговування озброєння. Компанія планує розвивати мережу центрів для ремонту важкої техніки в Україні”, - зазначив Шмигаль.

Він додав, що в межах такої співпраці вже відремонтовано перші три системи ППО Gepard.

Також KNDS Deutschland зацікавлена у досвіді України щодо застосування своєї зброї, щоб забезпечити вдосконалення продукції компанії з врахуванням досвіду сучасної війни.

Крім того, під час зустрічі обговорили створення нових спільних підприємств в Україні для виробництва техніки та запчастин.