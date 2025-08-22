Зеленський: Дефіцит фінансування виробництва дронів - $6 мільярдів

Президент наголосив, що сьогодні дрони – це "зброя номер один, яка стримує ворога, яка тримає фронт і зменшує кількість втрат українців".

Президент Володимир Зеленський заявив, що дефіцит фінансування виробництва дронів становить 6 мільярдів доларів.

Про це він повідомив під час спільного з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте спілкування з журналістами, передає Укрінформ.

"Найближчим часом нам треба закрити дефіцит (фінансування виробництва дронів, - ред.). Ми вже про це говорили. Це не секрет, це - понад 6 млрд (доларів), ми дуже розраховуємо на цю підтримку від партнерів", - зазначив Зеленський.

Він також зауважив, що росіяни збільшують кількість застосування дронів.

"У нас все є для протидії, і (тому) важливе фінансування", - сказав президент.

Він наголосив, що сьогодні дрони – це "зброя номер один, яка стримує ворога, яка тримає фронт і зменшує кількість втрат українців".

На початку серпня повідомлялося, що Міноборони затвердило рішення про перерозподіл 9 мільярдів гривень на потреби військових частин ЗСУ, залучених до проєкту "Лінія дронів".