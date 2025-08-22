На Тернопільщині прокурори вимагають відсторонення чотирьох офтальмологів, яких звинувачують у втраті зору 18 пацієнтів
Україна стала повноправним членом Генеральної комісії з рибальства у Середземномор’ї

Вступ до ГКРС дає Україні, зокрема, право брати участь у формуванні рішень щодо управління рибними запасами.

Україна стала повноправним членом Генеральної комісії з рибальства у Середземномор’ї
Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський підписав закон «Про прийняття Україною Угоди про заснування Генеральної комісії з рибальства у Середземномор’ї (ГКРС)». 

Про це повідомило Міністерство економіки.

Документ остаточно закріплює членство України в організації та відкриває нові можливості для розвитку національного рибного господарства.

Мінекономіки підкреслило, що вступ до ГКРС дає Україні право брати участь у формуванні рішень щодо управління рибними запасами, впроваджувати сучасні стандарти збереження морських екосистем та користуватися міжнародними науковими напрацюваннями у сфері рибальства.

Також членство сприятиме інтеграції у європейський рибогосподарський простір, розширенню співпраці з міжнародними партнерами та підвищенню конкурентоспроможності української рибної продукції на зовнішніх ринках.

Приєднання до Комісії відповідає стратегічному курсу України на європейську інтеграцію, а також впровадженню найкращих світових практик у сфері сталого управління рибними ресурсами.

  • Генеральна комісія з рибальства у Середземномор’ї діє у складі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООНз 1949 року. Вона охоплює Середземне й Чорне моря та опікується раціональним управлінням живими морськими ресурсами. 
  • До її складу входять 23 договірні сторони, серед яких ЄС, Італія, Франція, Іспанія, Туреччина, Єгипет, Ізраїль та інші. Україна з 2015 року мала статус сторони, що співпрацює, а тепер отримала повноправне членство.
