Україна стала повноправним членом Генеральної комісії з рибальства у Середземномор’ї

Володимир Зеленський підписав закон «Про прийняття Україною Угоди про заснування Генеральної комісії з рибальства у Середземномор’ї (ГКРС)».
Про це повідомило Міністерство економіки.
Документ остаточно закріплює членство України в організації та відкриває нові можливості для розвитку національного рибного господарства.
Мінекономіки підкреслило, що вступ до ГКРС дає Україні право брати участь у формуванні рішень щодо управління рибними запасами, впроваджувати сучасні стандарти збереження морських екосистем та користуватися міжнародними науковими напрацюваннями у сфері рибальства.
Також членство сприятиме інтеграції у європейський рибогосподарський простір, розширенню співпраці з міжнародними партнерами та підвищенню конкурентоспроможності української рибної продукції на зовнішніх ринках.
Приєднання до Комісії відповідає стратегічному курсу України на європейську інтеграцію, а також впровадженню найкращих світових практик у сфері сталого управління рибними ресурсами.
- Генеральна комісія з рибальства у Середземномор’ї діє у складі Продовольчої та сільськогосподарської організації ООНз 1949 року. Вона охоплює Середземне й Чорне моря та опікується раціональним управлінням живими морськими ресурсами.
- До її складу входять 23 договірні сторони, серед яких ЄС, Італія, Франція, Іспанія, Туреччина, Єгипет, Ізраїль та інші. Україна з 2015 року мала статус сторони, що співпрацює, а тепер отримала повноправне членство.