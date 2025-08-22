Зеленський: моя позиція на тему "виходу" з Донецької області не змінилась
Мін’юст пояснив, що означає для бізнесу скасування Господарського кодексу

Більшість норм із кодексу вже давно дублюються або врегульовані іншими спеціальними законами.

Міністерство юстиції України
Фото: ukrinform.ua

З 28 серпня в Україні втратить чинність Господарський кодекс, який понад 20 років регулював економічні відносини. Натомість почне діяти новий закон №4196-IX, який має спростити систему та зробити її більш сучасною.

Про це повідомило Міністерство юстиції.

За інформацією відомства, перехідний період триватиме три роки. Державні підприємства протягом пів року мають вирішити, у що перетворитися: акціонерне товариство чи ТОВ. Якщо ні — уряд передасть їх Фонду держмайна, який вирішить долю підприємства (ліквідація чи приватизація).

Комунальні та приватні підприємства також поступово змінять свої організаційно-правові форми.

Старі форми підприємств зникнуть. Більше не можна буде створювати «державні підприємства», «комунальні підприємства», «приватні підприємства» тощо. Діятимуть лише ті організаційні форми, що визначені Цивільним кодексом — насамперед акціонерні товариства та ТОВ.

Щодо майна, то замість нинішніх понять «право господарського відання» чи «оперативного управління» залишаться чіткі механізми — право власності або право користування (узуфрукт).

Мін’юст зауважив, що реформа не забирає правового регулювання, бо більшість норм із Господарського кодексу вже давно дублюються або врегульовані іншими спеціальними законами.

Найголовніше  зникне плутанина з різними «підприємствами», а система стане більш зрозумілою та наближеною до європейських стандартів.

Комунальні підприємства (ЖЕКи, лікарні, водоканали) повинні будуть перетворитися у сучасні організаційні форми (АТ чи ТОВ). Це відбудеться поступово протягом перехідного періоду.

Нові приватні підприємства створювати заборонять. Чинні підприємства збережуть, але поступово їх також переведуть у ТОВ чи АТ.

Мін’юст пояснив, що усі правила з Господарського кодексу переходять у Цивільний кодекс та спеціальні закони. 
