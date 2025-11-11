Про оборону Покровська-Мирнограда
ГоловнаПолітика

Мін'юст підтвердив проведення слідчих дій у Галущенка і сказав, що він коментарів не даватиме

Міністерство запевнило, що не підтримує корупцію. 

Мін'юст підтвердив проведення слідчих дій у Галущенка і сказав, що він коментарів не даватиме
Герман Галущенко
Фото: facebook/Герман Галущенко

Мін’юст підтвердив, що в його очільника Германа Галущенка провели слідчі дії. Міністр не даватиме коментарів до завершення процесуальних дій.

Міністерство запевнило, що надає повне сприяння правоохоронним органам. І вважає, що в разі встановлення вини ці люди повинні бути притягнені до відповідальності у судовому порядку. 

“Міністр надає повне сприяння правоохоронним органам для забезпечення всебічного, об’єктивного та неупередженого розслідування”, – заявили в Мін’юсті.

Цей коментар опублікували через добу після публікації резонансного розслідування НАБУ і САП про корупцію в “Енергоатомі”. Цю компанію раніше очолював сам Галущенко, але в публічних даних справи сам він як учасник схеми не фігурує. Розмов з самим Галущенком НАБУ станом на ранок 11 листопада не публікувало. Але, імовірно, він там фігурує під кодовим ім’ям Професор.

Одним з ключових фігурантів схеми є радник Галущенка, який до того був помічником підозрюваного в держзраді Деркача. Другий – це тодішній виконавчий директор відділу фізичного захисту "Енергоатому". А ще є організатор, особу якого поки офіційно не розкривали.

Герман Галущенко очолював міністерство енергетики з 2021 року і до “оновлення” уряду цього літа. З Міненерго він перейшов на посаду в Мін’юст. 
﻿
