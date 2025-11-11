До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
У Бельгії засновано франкомовну партію TRUMP

TRUMP - право-популістська партія із соціальним ухилом і дотримується принципу унітарності Бельгії.

Сальваторе Нікотра
Фото: Le Journal de RésistanceS

Минулого тижня у Бельгії було засновано нову франкомовну ультраправу партію TRUMP - “Tous Réunis pour l'Union des Mouvements Populistes” (“Всі об'єднані за союз популістських рухів”). 

Про це повідомляє видання BRUZZ.

Партія є політичним продовженням партії Chez Nous, яка зараз офіційно розпалася. Ця ультраправа партія брала участь у федеральних виборах у червні 2024 року, але не змогла подолати виборчий бар'єр”, - йдеться у повідомленні.

Засновником і головою є колишній голова Бельгійського національного фронту Сальваторе Нікотра. Також до виконавчого комітету входить Емануеле Лікарі, який балотувався від партії “Фламандський захисник”, але був відсторонений від участі в цій партії після відкритого прославляння фашизму.

Дональд Трамп - найвищий символ популізму. Він одразу втілює те, за що ми виступаємо”, - зазначив Нікотра.

Він уточнив, що TRUMP - право-популістська партія із соціальним ухилом і дотримується принципу унітарності Бельгії.

Зазначається, що партія хоче балотуватися як на федеральних, так і на європейських виборах 2029 року.
