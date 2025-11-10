У Раді ініціюють створення ТСК щодо розслідування злочинів Росії проти журналістів

Комісія має стати парламентським інструментом захисту журналістів і свободи слова під час війни.

У Верховній Раді ініціюють створення Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування злочинів, вчинених збройними формуваннями Російської Федерації проти журналістів та інших працівників медіа.

Відповідний проєкт постанови №14198 зареєстровано в парламенті і сьогодні скеровано на розгляд профільного комітету.

ТСК, що складатиметься з 13 народних депутатів, пропонується створити на один рік. Головою комісії пропонують обрати Євгенію Кравчук, яка є ініціаторкою проєкту постанови (фракція "Слуга народу"); а заступником голови комісії – народного депутата Ярослава Юрчишина (депутатська фракція “Голос”).

Як зазначається у пояснювальній записці, створення ТСК необхідно для забезпечення парламентського контролю за розслідуванням злочинів, вчинених збройними формуваннями Росії. Комісія має стати парламентським інструментом моніторингу, координації та законодавчої ініціативи у сфері захисту журналістів і свободи слова під час війни.

Серед основних завдань комісії - аналіз стану розслідування злочинів РФ, вчинених проти журналістів та працівників медіа на території України, зокрема - на тимчасово окупованих територіях; перевірка фактів умисних убивств, катувань, викрадень, незаконного позбавлення волі та знищення майна журналістів, задокументованих правоохоронними органами, міжнародними структурами чи громадськими організаціями.

ТСК також буде здійснювати координацію з Офісом генерального прокурора, Службою безпеки, Міністерством внутрішніх справ, Міністерством культури та стратегічних комунікацій, а також з профільними громадськими організаціями.

Комісія також готуватиме пропозиції щодо вдосконалення законодавства для забезпечення додаткових гарантій безпеки журналістів у зонах бойових дій та сприятиме міжнародним розслідуванням у співпраці з ОБСЄ, Радою Європи, ЮНЕСКО та іншими структурами.