Одна з найбільших китайських нафтопереробних компаній відмовилась від російської нафти через ризик санкцій

Китайська нафтопереробна компанія Yanchang Petroleum, що належить уряду провінції Шеньсі, не включила російську нафту до свого останнього тендеру на постачання сировини на період із грудня до середини лютого, повідомляє Reuters із посиланням на дані трейдерів.

Зазвичай компанія щомісяця купувала одну партію російської нафти сорту ESPO або Sokol, але цього разу відмовилась через побоювання вторинних санкцій після нових санкцій США проти провідних російських експортерів нафти – компаній “Лукойл” та “Роснафта”.

Yanchang Petroleum є одним із найбільших нафтопереробників у внутрішніх регіонах Китаю, з потужністю переробки 348 тисяч барелів на добу і річною квотою імпорту 3,6 млн тонн (близько 26 млн барелів). Зазвичай компанія отримує імпортну нафту через порт Тяньцзінь поблизу Пекіна, звідки сировина доставляється залізницею.

Reuters зазначає, що Китай і Індія залишаються головними ринками збуту російської нафти, однак дедалі більше компаній у цих країнах уникають нових контрактів, побоюючись санкційного тиску Заходу.