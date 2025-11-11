Про оборону Покровська-Мирнограда
Про оборону Покровська-Мирнограда
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Предстоятель ПЦУ зустрівся з патріархом Філаретом
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Іван Федоров: «Потрібен лайтовий примус ВПО до працевлаштування, зрозумілі правила»
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Польська прикордонна служба прокоментувала інформацію про 100 тисяч молодих українців, які виїхали до Польщі за два місяці
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Німеччина видала Україні обвинуваченого по справі заволодіння 100 млн грн, призначених для ЧАЕС
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Все набагато серйозніше за один кейс. Що відомо про смерть одеського бізнесмена від онко в приватній клініці
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
Експрезидент Польщі Анджей Дуда знайшов нову роботу
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
Головну військову прокурорку Ізраїлю заарештували через витік відео з нібито катуванням палестинця
ГоловнаПолітика

Одна з найбільших китайських нафтопереробних компаній відмовилась від російської нафти через ризик санкцій

Зазвичай компанія щомісяця купувала одну партію російської нафти.

Одна з найбільших китайських нафтопереробних компаній відмовилась від російської нафти через ризик санкцій
ілюстративне фото
Фото: ukrinform.ua

Китайська нафтопереробна компанія Yanchang Petroleum, що належить уряду провінції Шеньсі, не включила російську нафту до свого останнього тендеру на постачання сировини на період із грудня до середини лютого, повідомляє Reuters із посиланням на дані трейдерів.

Зазвичай компанія щомісяця купувала одну партію російської нафти сорту ESPO або Sokol, але цього разу відмовилась через побоювання вторинних санкцій після нових санкцій США проти провідних російських експортерів нафти – компаній “Лукойл” та “Роснафта”

Yanchang Petroleum є одним із найбільших нафтопереробників у внутрішніх регіонах Китаю, з потужністю переробки 348 тисяч барелів на добу і річною квотою імпорту 3,6 млн тонн (близько 26 млн барелів). Зазвичай компанія отримує імпортну нафту через порт Тяньцзінь поблизу Пекіна, звідки сировина доставляється залізницею.

Reuters зазначає, що Китай і Індія залишаються головними ринками збуту російської нафти, однак дедалі більше компаній у цих країнах уникають нових контрактів, побоюючись санкційного тиску Заходу.
Теми: , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies