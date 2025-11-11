Волонтери передали велику партію потужних зарядних станцій полку «Ахіллес» СБС

«Українська команда» передала велику партію потужних зарядних станцій 429 окремому полку безпілотних систем «Ахіллес», щоб забезпечити безперебійну роботу дронів на передовій. Про це повідомляється на Facebook-сторінці волонтерського штабу.

«Передали чергову партію потужних зарядних станцій з додатковими батареями окремому полку безпілотних систем «Ахіллес». Цей полк входить у п'ятірку найкращих підрозділів СБС. Його бійці з початку вторгнення билися за Київ та Харків, Куп'янськ та Бахмут, Соледар та Часів Яр. А зараз тримають оборону в Харківській області», - йдеться у повідомленні «Української команди».

Там зазначили, що кожна третя знищена ворожа ціль - робота Сил безпілотних систем.

Бійці «Ахіллесу» подякували «Українській команді» за «безпрецедентну допомогу під час повномасштабної війни».

Раніше «Українська команда» передала зарядні станції Третьому армійському корпусу, батальйону «Свобода» бригади «Рубіж» НГУ, спецпідрозділу «Артан» ГУР та іншим військовим підрозділам.