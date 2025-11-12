Германа Галущенка відсторонили від посади міністра юстиції. Про це вранці 12 листопада повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Рішення ухвалили вранці на позачерговому засіданні уряду. Виконувати обов'язки міністра юстиції буде його заступниця з питань європейської інтеграції Людмила Сугак.

"Сьогодні вранці провели позачергове засідання Уряду. Ухвалили рішення відсторонити Германа Галущенка від виконання обовʼязків міністра юстиції. Рішенням Уряду поклали виконання обовʼязків міністра на заступницю міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак", – повідомила Юлія Свириденко.

Галущенко після відсторонення вперше прокоментував розслідування.

"Говорив із Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко. Повністю погоджуюсь: потрібно ухвалити політичне рішення, а вже потім розбиратися з усіма деталями. Не тримаюся за посаду міністра і не триматимусь. Вважаю, що відсторонення на час розслідування – це цивілізований і правильний сценарій. Захищатиму себе в юридичній площині та доводитиму свою позицію", – заявив він.

Герман Галущенко став міністром юстиції цього літа, під час переформатування Кабміну. А до того він з 2021 року керував міністерством енергетики – саме в цей період, за даними НАБУ і САП, діяла схема відкатів.

Корупція в "Енергоатомі" і справа "Мідас"

Рішення про відсторонення ухвалили через два дні після викриття НАБУ і САП масштабної корупційної схеми, що діяла в "Енергоатомі". За даними слідства, двоє осіб – радник Галущенка і виконавчий директор фізичного захисту "Енергоатому" – реалізовували схему відкатів з кожного контрагента енергетичної компанії. Тобто абсолютно всі продані "Енергоатому" товари та послуги супроводжувалися хабарями в розмір 10-15 % від суми контракту. Організатором схеми вважають Тимура Міндіча – бізнесмена, співвласника "Студії «Квартал 95»".

Радник і працівник "Енергоатому" фігурують в численних перехопленнях їх розмов. Голосу самого Галущенка на оприлюднених плівках не було.

Підозри, за даними Схем, отримали:

Тимур Міндіч (на плівках НАБУ він Карслон)

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет)

виконавчий директор з безпеки “Енергоатому” Дмитро Басов (Тенор)

четверо “працівників” бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Також підозру отримав колишній віцепрем'єр-міністр Олексій Чернишов, який вже є підозрюваним по іншій справі. Вчора НАБУ опублікували наступну частину аудіо з операції "Мідас", де зафіксували, що Чернишов обговорював отримання коштів через свою дружину, що фігурує на аудіо як Професор.