Кличко і мер Берліна відкрили Інвестфорум Києва та підписали Меморандум про сприяння інноваціям та підприємництву

Мер Києва Віталій Кличко та мер Берліна Кай Вегнер відкрили Інвестиційний форум міста Києва, який проходить у столиці Німеччини. Мета заходу – визначити проєкти з відновлення та розвитку Києва.

«Разом з мером Берліна Каєм Вегнером відкрили Інвестиційний форум міста Києва, який цього року організували мерії двох столиць у Берліні. Форум відбувається під гаслом «Інвестуємо у стійкість. Формуємо майбутнє» і зібрав інвесторів, представників влади європейських міст, бізнесу та міжнародних партнерів, щоб обговорити спільні рішення й визначити проєкти з повоєнного відновлення Києва та зміцнення європейської стійкості», - написав Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

Також Кличко та Вегнер підписали Меморандум щодо сприяння інноваціям та підприємництву між КМДА та Сенатом Берліна.

«Він передбачає втілення технологічних проектів, які, зокрема, допомагатимуть інтеграції київських компаній в інноваційні структури ЄС. Обговорюємо на форумі співпрацю та допомогу Києву та Україні також із мерами Брюсселя, Вільнюса, Вроцлава та Познані», - зазначив мер Києва.

Кличко розповів і про домовленості з Берліном щодо відкриття прямого залізничного сполучення.

«Підписали з паном Вегнером Меморандум про спільні зусилля задля відновлення прямого залізничного сполучення між Києвом та Берліном. Це сприятиме й економічним звʼязкам між столицями, логістиці, й комфорту пересування наших громадян», - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що 9-й Інвестиційний форум Києва відкривається у Берліні 12 листопада. На території Німеччини цей захід відбувається вперше. Минулого року загальний пакет інвестицій, залучених на Інвестфорумі Києва для посилення стійкості та швидшої відбудови Києва, склав близько 1,1 млрд євро.