Зеленський: Росія збільшує виробництво, вона хоче продовжувати війну

Президент заявив, що РФ готується розпочати війну у Європі в 2029 або 2030 році.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія не планує завершувати війну в Україні, а, навпаки, хоче розширити її на Європу.

"Потрібно більше тиску на Росію. Зважаючи на ситуацію на полі бою, ми не бачимо, щоб Росія хотіла зупинитися. Проблема в тому, що, коли ми дивимося на військову промисловість Росії, ми бачимо, що вони збільшують своє виробництво. І, за нашими оцінками, вони хочуть продовжувати цю війну", – написав він у телеграмі.

За словами глави держави, РФ готується до того, щоб за декілька розів бути спроможною розпочати війну у Європі.

"Ми вважаємо, що, якщо ми сильно натиснемо, росіянам знадобиться пауза. Але ми маємо визнати, що вони хочуть великої війни, готуються, щоб бути спроможними у 2029 або 2030 році – у цей період – розпочати таку велику війну. На Європейському континенті. Ми розглядаємо це як дійсно великий виклик", – зазначив Зеленський і додав, що вважає, що потрібно думати про те, як зупинити росіян зараз в Україні та зробити все, щоб зменшити їхні спроможності.

"Не давати їм грошей, які вони все ще можуть отримати з енергоносіїв. І не давати їм зброї. Отже, це проблема, яку ми маємо продумати", – наголосив президент.