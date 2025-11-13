До Німеччини доставили новий літак, який «полюватиме» на російські підводні човни
ГоловнаПолітика

“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим

Італійське видання зазначило, що російське дипломатичне відомство “явно мало намір застосувати ті ж критерії до італійської газети, що й до такої країни, як Росія, де свобода інформації скасована”.

“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Лавров
Фото: EPA/UPG

Як зазначає італійське видання Corriere della Sera, вранці четверга, 13 листопада, російське МЗС повідомило своєму державному інформагентству ТАСС, що Corriere della Sera відмовилася публікувати інтерв'ю з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

За даними міністерства, Лавров «дав вичерпну відповідь» на кожне з питань, поставлених Corriere della Sera, але остання потім відмовилася публікувати підготовлений текст. «Вони пояснили, що слова Лаврова «містять забагато сумнівних тверджень, які потребують перевірки або уточнення, а публікація [цих тверджень] виходить за межі розумного», – заявили у міністерстві. «Ми запропонували опублікувати скорочену версію в друкованому виданні газети, а повний текст – на її вебсайті. Цю пропозицію було відхилено». Російське міністерство вважає, що це є цензурою.

Керівництво Corriere della Sera негайно відреагувало на це звинувачення заявою: «Міністерство закордонних справ Росії відповіло на попередні запитання, надіслані Corriere della Sera, довгим текстом, сповненим звинувачень та пропагандистських тверджень. Коли ми попросили про належне інтерв'ю, включаючи перехресні запитання та оскарження пунктів, які, на нашу думку, необхідно було дослідити, міністерство категорично відмовило. Воно явно мало намір застосувати ті ж критерії до італійської газети, що й до такої країни, як Росія, де свобода інформації скасована. Як тільки міністр Лавров захоче провести інтерв'ю відповідно до принципів вільної та незалежної журналістики, ми завжди будемо доступні».
﻿
